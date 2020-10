Redacción – El delantero del Saprissa, Frank Zamora, se disculpa con el saprissismo por haber participado en polémica fiesta con licor y romper burbujas sociales.

En un vídeo revelado en las redes sociales, se puede apreciar al atacante rodeado de bebidas alcohólicas y con un par de mujeres, que serían amistades del jugador.

Las imágenes causaron indignación entre los seguidores del Monstruo, quienes catalogan de imprudente el comportamiento del atacante, que llegó este Apertura 2020.

Ante todo lo sucedido, el ariete dio la cara y ofreció una disculpa a todo el saprissismo, donde reveló que el jueves pasado asistió a una fiesta.

En una publicación realizada en sus redes sociales, el delantero de 29 años asegura sentirse arrepentido por lo hecho y asegura que la gerencia morada ya sabe del tema.

«Quiero ofrecer disculpas a toda la afición saprissista y del país, porque irresponsablemente anoche rompí mi burbuja social en una actividad en la cual no debí participar. Me siento sumamente arrepentido y reconozco que es un error graves.

Lo cual hice saber a la Gerencia Deportiva y asumiré responsablemente las consecuencias de las medidas que deba tomar la institución», afirmó Zamora en sus redes.

De momento, los morados no han revelado si van a castigar a Frank, quien ha estado en el ojo del huracán por este comportamiento en medio de la pandemia.

En un año normal esto no me importaría, pero este no es un año normal, hay pandemia.

Señor @presimorado ahí está su “9” poniendo en riesgo a toda la plantilla de @SaprissaOficial y la participación del equipo en el torneo. #saprissa pic.twitter.com/I96dmUh1C6

