Cartaginés continúa como líder de su grupo

Redacción- El técnico del Cartaginés, Hernán Medford, se mostró satisfecho con la victoria por 2-0 conseguida la tarde de este domingo ante el Sporting FC.

El Pelícano recalcó que el estar como líder del grupo B, es mérito de sus jugadores por mantener la constancia en el torneo de Apertura 2020.

Sin embargo, dejó claro que en el enfrentamiento ante los capitalinos sufrieron de más, pues dejaron de ser contundentes en la primera mitad cuando tuvieron opciones claras para abrir el marcador.

«Es un equipo de Cartago que ha jugado bien. con todo mérito estamos ahí, todavía falta pero si hacemos un corte, fue una primera parte muy buena. Hoy fue un partido que se buscó por todo lado, sufrimos un poquito más de la cuenta.

Yo lo ratifico por eso cuando hablo de fútbol es conjunto, el equipo salió con lo que se quedó con toda la confianza mía de que aquí todos son importantes y todos pueden jugar.

La expulsión es muy relativa es distinto, es diferente cuando son expulsiones como la mía que por estar de majadero y peleando me expulsan, entonces mientras no sean asi las expulsiones mis jugadores tienen que ir con todo.

El fútbol es de roce y si se dan por un roce no puedo decir nada, me puse como ejemplo negativo para evitar la actitud mía en la cancha, esas son las expulsiones que no quiero que mis jugadores hagan. Es un partido que nos costó muchísimo, el equipo supo defender ese gol y el equipo lo hizo bien, no fuimos muy finos hoy a la hora de atacar».

De esta forma, el estratega blanquiazul aplaudió el juego realizado por sus pupilos, pues supieron leer los tiempos del encuentro para hacerse de la victoria.

LEA TAMBIÉN: Cartaginés demuestra su poderío y vence sin problemas a Sporting FC

El próximo juego de los brumosos será el miércoles 28 de octubre cuando estos enfrenten a la escuadra de Guadalupe FC en el Colleya Fonseca.