Por un tumor, se complicó al tener Covid-19

Ambos pudieron orarle a Dios

Redacción – Kalett Cuadra Ávila, de 9 años, fue un ángel terrenal para su mamá, quien se despidió de ella por medio de videollamada antes de partir «con Diosito», como él le dijo.

Estando internado en el Hospital Nacional de Niños (HNN), el personal facilitó una videollamada para que pudiera comunicarse con su mamá.

La madre contó a Teletica que pudo despedirse de su hijo gracias a la tecnología el martes 13 de octubre, pues él «ya presentía» que iba a partir.

«Él me dijo ‘mamá, tranquila. Todo va a salir bien. Yo voy a estar con Diosito’. Él me pidió que oráramos, entonces hicimos una oración cortita, pero bonita», dijo su madre, Rommy Ávila, a AMPrensa.com.

Gracias a esa iniciativa del centro médico, ella pudo orar con su amado hijo y conversar unas últimas palabras con él.

Kalett ingresó el 12 de octubre al centro médico y falleció dos días después.

«Él ya estaba muy delicadito. Cuando yo lo vi, su mirada no era la misma. No era el mismo niño alegre, estaba muy cansado», agregó Ávila a AM Prensa.

Por un tumor en el cerebro, llamado craneofaringioma, Kalett siempre fue un gran luchador. Superó diversas pruebas y demostró que su propósito era motivar y alegrar a quienes estaban a su alrededor.

Lamentablemente, el Covid-19 complicó su estado de salud, pero eso reconfirma que fue un guerrero hasta el final. Ahora el cielo disfruta de un ángel policía, pues ese siempre fue su sueño.

La condición de Kalett comprometía su sistema inmune ante el Covid-19.

Ahora, Ávila lo recuerda con mucho amor y afirma que él le da fuerzas para salir adelante en este duro proceso.

«Kalett impactó al país. Él era muy creyente, tenía mucha fe en Dios. Soy la mamá más orgullosa, él nunca fue un niño normal, impactó a mucha gente», explicó la madre.