Bukele ha recibido cientos de elogios en las redes sociales

Redacción – El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, enviará ayuda humanitaria a familias de Guatemala y Honduras afectadas por las inclemencias de la tormenta Eta.

Bukele da el ejemplo y enviará ayuda a estos países de la región, los cuales considera como los más golpeados por las inclemencias del tiempo.

En sus redes sociales, Bukele reveló que enviará la ayuda necesaria a los dos países centroamericanos más afectados por el paso de este fenómeno atmosférico.

El mandatario cuscatleco enviará 200 rescatistas salvadoreños y destinará un total de $2 millones en paquetes alimentarios para las zonas más golpeadas.

Este huracán que golpeó sin piedad suelo hondureño y chapín fue muy potente, por lo que velará para que los ciudadanos en un difícil situación empiecen a ver la luz.

Las fuertes lluvias y fuertes vientos han dejado a miles de familias sin hogar en estos países, por lo que han quedado desamparadas al ver perdidas todas sus cosas.

Eta no afectó en gran forma a El Salvador, Bukele no es indiferente a lo que pasa en otros países del área y aunque no sabe que día llegará la ayuda, él afirma que será pronto.

Este 2020 ha sido un año bastante atípico y eso es algo que tiene muy claro el presidente salvadoreño, que asegura que toda Centroamérica debería ser un solo país.

Aunque no tiene una buena comunicación con los presidentes de estas naciones, eso no es impedimento para darle una mano amiga a los hondureños y chapines.