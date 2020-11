Redacción– El conocido cantante mexicano José Manuel Mijares Morán, conocido popularmente como Mijares, resaltó que los ticos son muy empáticos.

El carismático artista conversó con la prensa durante un extenso tiempo sobre sus proyectos, familia y la Navidad del 2021.

«En Costa Rica la gente es muy empática, fue el primer país donde llegó mi primer disco al salir de México», dijo Mijares.

El simpático y querido cantante creador de los sencillo «Para amarnos más», «Si me tenías», entre otros éxitos agregó que extraña los conciertos y poder interactuar en vivo con su público.

Luego de 34 años de no grabar temas navideños, el artista presenta su nuevo álbum de concepto titulado “¡Feliz Navidad!”, mismo que ya se encuentra disponible en formatos físico y digital.

Es importante mencionar que fue grabado en su totalidad en la ciudad de los Ángeles, California; bajo la producción de Ettore Grenci.

«Me encanta la Navidad y de ahí surgió la idea. No se porque no se había dado la oportunidad, pero ahora me uno a esos compañeros de discos de Navidad», agregó Mijares.