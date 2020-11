Díaz es uno de los grandes líderes del León

Redacción – El veterano defensor de Alajuelense, Junior Díaz, asegura que le encanta que un joven de La Liga se le acerque a pedirle algún consejo en un entrenamiento.

A sus 36 años, Junior es uno de los líderes del plantel rojinegro, gracias a su carrera que lo llevó a jugar en la Bundesliga de Alemania por varias temporadas.

Ese gran currículo lo ha convertido en uno de los futbolistas que más comunicación tiene con los «cachorros» manudos, que en el presente torneo han brillado con su talento.

Díaz destaca que ese gran nivel de los jóvenes no es por casualidad, ya que se debe en gran parte a los esfuerzos de la dirección deportiva liderada por Agustín Lleida.

Además, la captación que han tenido las promesas ha sido notable. Ese factor ha sido esencial para Junior, quién se alegra cada vez que le piden algún consejo.

El zaguero siempre saca tiempo para conversar con estos futbolistas, que en su mayoría no sobrepasan los 21 años, eso sí cuenta con condiciones envidiables.

Junior Díaz habló en conferencia de prensa y reveló que le encanta que los jóvenes del León le pidan consejos, los cuales buscan potenciar la calidad de los «cachorros».

«Acá se hace un trabajo muy grande desde la parte directiva y de dirección deportiva, hablando de administración desde Agustín Lleida, cuerpo técnico y nosotros ya directamente con los jugadores.

Lo normal que uno dice que es cuidarse bien y alimentarse bien, todos esos detalles están perfeccionando acá y la captación que han tenido los jóvenes hacia eso lo están haciendo muy bien y cosas especificas en cancha uno lo que trata es dar la mejor solución.

Lo que uno cree y con base a la experiencia que uno ha tenido de que puede mejorar y no le pueda volver a pasar el error que antes cometió. Entonces por ahí va el tema y a veces me encanta que uno se me acerca y me empieza a preguntar alguna cosa.

Desde como me puedo perfilar o como puedo marcar mejor, en esa jugada que tenía que hacer, entonces son detalles que uno trata de aportar en base a la experiencia. La captación que han tenido los jóvenes ha sido importante», afirmó Junior Díaz.

En los entrenamientos se puede ver a Díaz conversando con jugadores como Rashir Parkins, Fernán Faerrón, Facundo Zabala, Gean Carlo Castro y entre otros jóvenes.