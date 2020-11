Deja en claro que las fotografías no se tomaron con su celular ni tampoco es el responsable de viralizarlas

Redacción- Uno de los hombres que se sacó fotos con el cadáver de Diego Armando Maradona ha recibido hasta amenazas de muerte.

Así lo confesó Claudio Fernández, quien aparece en las fotografías que se han viralizado por medio de redes sociales.

Pero Fernández aclara que las fotos no se hicieron con su celular, ni mucho menos él las viralizó.

Sin embargo; esto no parecer importar y aún así lo han amenazado de muerte personas de la misma zona donde vive.

«He recibido amenazas. Soy de barrio, me conocen. Me dicen que me van a matar, que me van a romper la camioneta, amenazan a mis hijos, y no soy de esa clase de personas. Esa foto no fue sacada de mi teléfono, la sacaron de otro, eso es lo peor de todo. Jamás pensé que la iban a subir o que la iban a pasar a un grupo o viralizar. Le pido disculpas a la familia Maradona», comentó para Radio 10 de Argentina.

Inclusive este mismo hombre confesó que también las amenazas han provenido por medio de llamadas telefónicas.

Específicamente de grupos de aficionados del club Argentinos Juniors, donde debutó el Pelusa con tan solo 16 años de edad.

«A mi casa no vino nadie. Las amenazas fueron telefónicas, de un grupo de Argentinos Juniors. No da decir quiénes son porque están defendiendo a un ídolo. Yo también fui parte de la hinchada de argentinos, a Maradona lo vi jugar cuando comenzó, tengo casi 50 años», agregó.

Fernández labora para una funeraria reconocida en el país sudamericano, la que estuvo a cargo de arreglar el cuerpo de empezar con la multitudinaria vela.

Misma que se llevó a cabo en la Casa Rosada, lo que es la sede del Gobierno argentino y que se ubica en el centro de Buenos Aires.