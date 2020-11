El saprissismo festejó por todo lo alto el triunfo ante los sureños

Redacción – El entrenador del Monstruo, Wálter Centeno, confía que abultada victoria por 4-0 a Pérez Zeledón reviva el espíritu ganador del Saprissa en el torneo.

Paté se mostró feliz por el desempeño de sus jugadores, que dieron gran espectáculo con el doblete de Venegas junto con los goles de Frank Zamora y Johnny Acosta.

Este triunfo es un bálsamo de tranquilidad para el estratega morado, ya que tras la caída en el Clásico Nacional muchos saprissistas pedían su salida del club.

Centeno siempre mantuvo la calma y confiaba en la evolución de su plantel, ya que estaban jugando bien, pero no se le daban los resultados en la cancha.

El timonel deja claro que nunca se ha asustado por lo ratos complicados que ha atravesado en Saprissa, ya que la vida le ha enseñado a que todo pasa.

Wálter Centeno habló en conferencia de prensa y dejó claro que le gusta pasar momentos difíciles, ya que le enseñan a poder seguir creciendo al mando del Monstruo.

«Nosotros éramos conscientes del momento que estábamos viviendo y lo que estaba pasando con el equipo y a la vez estábamos viendo una evolución, un momento que estábamos jugando bien y que los resultados se iban a dar.

Dije que en cualquier momento iba caer una victoria abultada y ahí puede ser la remontada del equipo. Nunca hay que perder la calma y el que se asusta es cuando aparecen los problemas. La vida me ha enseñado que todo pasa y la vida es así.

Me va tocar este momento en dos o tres años, tengo que estar pensando en que me va pasar. También las pruebas traen cosas buenas, a nadie le gusta pasar por momentos difíciles y a mí me gusta pasar por momentos difíciles y Saprissa ha pasado por momentos difíciles, hoy en día es lo que es: una institución ganadora», afirmó Paté.

Los morados llegaron a 20 puntos en 12 partidos disputados. Ese puntaje los tiene segundos del Grupo B, el cual es liderado por el Cartaginés con 23 unidades.