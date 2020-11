Brenes asegura que él se sorprendió al saber de la campaña

Redacción – El atacante del Cartaginés, Randall Brenes, revela que la campaña «Un rojo por el «Chiqui» fue pura manipulación a los aficionados brumosos.

Brenes estuvo de invitado en el programa «A Fondo» de FUTV y reveló que la directiva de aquel momento aprovechó cariño de los aficionados por el ídolo blanquiazul.

A sus 37 años y ya retirado de las canchas desde el 2018, Randall Brenes recordó la llamada campaña «Un rojo por el Chiqui» que se dio en el año 2012.

La misma se dio cuando el atacante volvió del fútbol de Azerbaiyán. Cartaginés le hizo una oferta fuera de presupuesto, porque ya el campeonato tico estaba avanzado.

Pero para poder pagarle su salario, se creó la campaña para recaudar fondos para hacerle frente al contrato del eterno número 10 del club brumoso.

En aquel momento el presidente brumoso era José Luis Rodríguez aprobó la misma, pero Brenes señala que lo que hicieron fue subirle mil colones a las entradas.

Randall Brenes reveló que en aquellos días no tenía buena química con la directiva que estaba y deja claro que utilizaron su llegada para manipular a la afición.

«El presidente no quería como que yo estuviera y al final la gente hizo presión, porque yo ya tenía otra oferta de otro club en Costa Rica, yo venía de Azerbaiyán en ese momento y el club nueve meses antes había recibido un monto económico por mi venta.

No había como química con la persona que estaba a cargo del club, que no voy a decir nombres. Cuando yo firmo, estaba todo bien y se hace la conferencia, el que estaba a cargo pide la palabra y tira esa bomba. Yo no sabía nada, yo me hubiera prestado.

Mucha gente creyó que me pagaba el salario. Simplemente a la gente lo que hicieron fue subirle mil colones a las entradas en cada localidad, utilizando mi llegada al club y utilizando el cariño de la gente hacia mí y no era para mí, así que un poquito manipulada la campaña», afirmó Randall Brenes a FUTV.

Actualmente, el ídolo del Cartaginés está muy ilusionado con la calidad del plantel comandado por Medford y espera que alcancen grandes cosas en el Apertura 2020.