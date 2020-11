El reconocido ciclista nacional no se guardó nada

El reconocido ciclista nacional no se guardó nada y arremetió contra un conductor que no respeto a un grupo de pedalistas en la vía.

La acción del conductor se hizo viral en las redes, donde llegó a los ojos de Andrey Amador que no dudo en alzar la voz para defender a los suyos.

Nada más hay que ir en bici para sentir tanta impotencia con este tipo de “gente”. No sé si ve la placa pero este sujeto no puede conducir jamás en su vida !!! Q si NO fue esta vez, en cualquier momento provoca una TRAGEDIA. https://t.co/4hBcfLhVSM — Andrey Amador (@Andrey_Amador) November 17, 2020

Pues en el video se logra observar como el conductor adelanta al grupo de ciclistas a una alta velocidad y por poco impacta al grupo en el que se encontraban.

En el Tweet posteado por el ciclista de INEOS dejó ver que solo los que andan sobre las dos ruedas saben lo que se siente que se comentan estos actos en carretera.

De esta forma, Amador pide que se tomen medidas contra el conductor del vehículo, pues considera que en cualquier momento puede pasar una tragedia causando un mar de lamentos en suelo nacional.

No es la primera vez que el deportista utiliza sus redes para expresar su inconformidad ante estas acciones que se han convertido en el diario vivir de muchos pedalistas en las carreteras.

Mismo motivo por los que los ciclistas se han manifestado en muchas ocasiones pues se sienten desprotegidos en las calles, pues los conductores parecen no importarle la vida de ellos y comenten acciones al volante que atentan contra la vida.