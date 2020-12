López asegura no ser un jugador cagón en Alajuelense

Redacción – El volante hondureño del León, Alex López, tiene un gran anhelo con Alajuelense, ya que considera que si logran el título todo cambiaría para los rojinegros.

López sueña con levantar la ansiada copa 30 y así dejar atrás de una vez por todas sus fantasmas en las dos últimas finales, ya que en las mismas cometió fallos enormes.

Pese a todo lo sucedido, el catracho no tiró la toalla y se quedó en el León, aunque la afición eriza lo ha crucificado con todo en las redes sociales desde hace varios meses.

El hondureño ha sido un punto alto de La Liga a lo largo del Apertura 2020. Incluso, es el líder de asistencias del certamen, todo gracias a su extraordinario nivel.

Desde la llegada de Bryan Ruiz se ha visto una notable mejoría en el catracho, que ahora ha empezado a mostrar su mejor versión, gracias a la libertad con la que juega.

Alex López conversó con ESPN Costa Rica y afirma que en caso de dar la vuelta olímpica el ambiente alrededor de La Liga se pondría mucho más bonito.

«Si logramos el título las cosas cambiarían, el aficionado ya no tendrían esa presión después de tantos años, el ambiente se podría mucho más bonito y tranquilo, no sólo por ellos, sino por los periodistas y hasta los mismos equipos e contra.

La Liga siempre ha demostrado nivel internacional ser un equipo grande. Yo decidí no salir huyendo por las cosas que me pasaron, una vez lo dije no soy cagón y dejar lo difícil para hacer lo más fácil. Por más que critique mi juego, yo no me iba a rendir.

El día que me vaya quiero hacerlo satisfecho, no me voy a ir con esa espina de no ser campeón, quiero irme por la puerta de adelante», afirmó López a ESPN Costa Rica.

El hondureño quiere dar la vuelta olímpica con el León y así romper sequía de 7 años que atormenta al Equipo de su Gente, que actualmente está más unido que nunca.