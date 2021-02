Terminaron imponiéndose por marcador de 1-2 ante Grecia este sábado

Redacción- Hernán Medford pide respeto y afirma que él le ha dado muchas coas al fútbol nacional en su historia.

El técnico del Cartaginés tuvo un descargo la tarde de este sábado tras romper una sequía de victorias.

Puesto que la escuadra brumosa no conseguía los tres puntos desde el pasado mes de enero, específicamente desde el domingo 17 de dicho mes.

Fecha en la que se impusieron por marcador de 2-1 ante la escuadra de Guadalupe FC, esto correspondiente a la jornada 2.

Desde entonces «El Pelícano» y su equipo fueron blanco de las críticas, por lo que este sábado el técnico blanquiazul recordó su trayectoria en el balompié costarricense.

«Yo estoy tranquilo, con la consciencia tranquila y lo que yo digo, a veces diré lo que no tengo que decir y a veces sí, pero que no lo agarren personal, como dicen a la yugular con todo, que no sean tan obvios por el amor de Dios, es que unos que son tan obvios, que lo dejan a uno vivir tranquilo, uno es parte de este fútbol, uno es parte de la historia de este fútbol bien o mal, uno le ha dado muchas cosas a este país a nivel de fútbol, entonces dejen de sacar cochinadas, estupideces para joder, déjenme trabajar, bien o mal déjenme trabajar», apuntó Medford en conferencia de prensa.