Valle retuvo con éxito su título mundial el pasado 30 de enero

Redacción – La boxeadora nacional, Yokasta Valle, revela el extraordinario gesto de Joel Campbell con ella, gracias a la gran amistad que guardan desde muchos años.

Valle es la flamante campeona de las 105 libras de la Federación Internacional de Boxeo (FIB). Este pasado 30 de enero retuvo su título tras vencer a Sana Hazuki.

Esa victoria coloca a la tica con un récord de 23 victorias y solo dos derrotas. Ese gran rendimiento ha sido gracias a su esfuerzo sumado al apoyo de su familia y amigos.

Una de esas personas que ha apoyado mucho a la «campeona del pueblo» es el futbolista nacional, Joel Campbell, quién actualmente brilla en el Club León de México.

El atacante tico se lleva muy bien con Yokasta, debido que tienen varios años de mantener buenos comunicación, gracias al lazo de amistad que han formado.

Cambell conoce la historia de Valle, por lo que la misma boxeadora señala que él uno para el otro se sienten identificados, ya que han hecho sacrificios para poder llegar lejos.

Es por ello, que Joel decidió darle una mano a «Yoka» en su preparación y le abrió las puertas de su Centro de Alto Rendimiento llamado «TWELVE».

La pugilista reveló que su amigo le dejó las puertas abiertas de su moderno CAR, con el fin de que se entrene en grandes instalaciones sin costo alguno.

Yokasta Valle conversó con AMPrensa.com y dio a conocer su agradecimiento con Campbell, a quién le agradece la confianza y apoyo hacia su carrera como boxeadora.

«Somos muy buenos amigos Joel Campbell y yo. Pero a nivel del deporte no solo Joel me apoya, porque también me alientan las jugadoras del fútbol femenino, en serio han estado súper pendientes, me dicen que las inspiro porque soy campeona.

De hecho tengo que ir al Centro de Alto Rendimiento de Joel Campbell, tenía que ir hace como dos meses pero he estado demasiado ocupada, primero la pelea y entre otras cosas. Joel ya me dijo que me compro hasta un saco para que entrene.

Es bonito que entre deportistas nos apoyemos y eso es importante. Joel sabe lo que cuesta, sabe lo que mucho que hay trabajar. Incluso, me comentó que mucha gente lo veía como un vago o como porque estaba ahí, pero uno siempre tiene que creer.

Yo voy a estar en el Centro de Alto Rendimiento y él me dio toda la disposición. Me dijo que lo ocupe lo tengo a mi disposición, así que eso se lo agradezco montones, porque es un gran gesto, así que voy aprovechar», afirmó Valle a AMPrensa.com.

TWELVE fue bautizado así debido al número 12, el cuál ha sido el que ha caracterizado a Joel Campbell a lo largo de su carrera deportiva.

Mario Jiménez, gerente del CAR, asegura que no son un gimnasio, sino que son un centro de acondicionamiento físico basado en la medicina deportiva.