Ticos tienen una gran amistad desde hace años y compartieron camerino en el 2014 cuando Saprissa obtuvo su copa número 30

Redacción- Dylan Flores se encuentra feliz por reencontrase con Deyver Vega, con quien celebró el título 30 del Monstruo en el 2014.

Los ticos vuelven a ser compañeros de equipo tras estampar la firma con el Politehnica Iași de Rumanía.

Escuadra en la que luchan para evitar el descenso hacia la segunda categoría del país europeo, objetivo que no se ve nada fácil.

Puesto que dicha escuadra se ubica en la última casilla de la clasificación con solo 16 puntos tras 24 partidos disputados.

Aspecto que pone cuesta arriba en escenario para los legionarios costarricenses, quienes tienen una gran amistad desde hace años.

«Ha sido muy bonito la verdad, tenía desde el campeonato de la 30 e Saprissa si no me equivoco, hace mucho ya que no compartía un vestuario con Deyver, entonces ha sido lindo, los dos fuimos al mundial de Nigeria juntos entonces nos conocemos desde que tenemos 14 y 15, entonces fue un reencuentro bueno, nos ayudamos mutuamente, él está acá con su esposa, yo todavía no he podido traerme a la familia por un tema de pandemia, entonces ahí nos hemos estado ayudando, tenemos una amistad de muchos años y ahora estamos retomando eso», aseguró el mediocampista en una entrevista para AMPrensa.com.

Flores también se refirió a la barrera idiomática que han tenido que enfrentar los dos ticos en territorio rumano.

No obstante, este aspecto no se le ha hecho muy difícil al volante central, debido a que en el pasado ya había jugado en dicho país.

«Con el idioma muy bien, estuve acá hace dos años y estuve yendo a clases, entonces fue como volver a retomar lo aprendido, captar cosas y ya estamos muy bien, la verdad no voy a decir que entiendo todo, pero sí entendemos casi todo lo que nos dicen, no tenemos traductor, por ahí trato de ayudar a Deyver que viene llegando y sí se le complica un poco más, pero sí entiendo casi un 90% del idioma, no me he tirado a tratar de hablarlo, sí digo algunas cosillas y cuando no entiendo algo lo pregunto para poder pronunciarlo bien, pero con eso no tengo problema la verdad que es un idioma muy parecido al Español en ciertas cosas, viene del Latín, entonces es bastante fácil captar algunas palabras», indicó.

Los costarricenses ahora buscan demostrar toda su calidad con la escuadra del Politehnica, donde se han ganado un lugar dentro de los 11 estelares.

Gracias a sus actuaciones donde han contribuido con goles o asistencias, en el caso de Vega suma una anotación y un pase a gol, mientras que Flores ha concretado en una oportunidad.