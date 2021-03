Se aplicarán en todo el país y estas son las razones que da la cartera para su realización

Redacción- El Ministerio de Educación Pública (MEP) seguirá adelante con la aplicación de las pruebas FARO.

Así lo dio a conocer este martes, luego de cuestionamientos y «exigencias» por parte de agrupaciones sindicales como el ANDE, además de la molestia mostrada por algunos padres, madres y estudiantes.

El MEP enumeró las razones por las cuales este 2021 se aplicarán las Pruebas Nacionales FARO:

1. Las Pruebas Nacionales FARO se establecen como una oportunidad para generar los insumos, a partir del análisis de los resultados obtenidos por la población estudiantil, que permitan incorporar las estrategias y propuestas conducentes al mejoramiento cualitativo de los procesos de enseñanza y aprendizaje, en las áreas donde el sistema educativo lo requiera.

2. Con las Pruebas Nacionales FARO, el MEP pretende desde el punto de vista conceptual, recolectar información diagnóstica sobre el nivel de desempeño de las personas estudiantes en las habilidades y aprendizajes esperados, según el programa de estudios y de las plantillas de aprendizaje base de las asignaturas evaluadas.

3. Es importante destacar, que en cuanto a la función diagnóstica para la renovación de oportunidades, las Pruebas Nacionales FARO, no solo brindan una nota, sino que permiten conocer el nivel de logro de los aprendizajes esperados en cada asignatura, así como el avance en las habilidades y el conocimiento, acciones que permiten elaborar planes de mejora para la creación de conocimientos en las asignaturas de Ciencias, Matemática y Español.

4. Las Pruebas Nacionales FARO no representan el mayor peso porcentual para la promoción de la población estudiantil. Estas representan solo el 40% de la calificación final (tanto en educación primaria como en educación secundaria); siendo de esta manera, la mediación pedagógica en educación combinada protagonizada por las personas estudiantes y docentes y sus técnicas (GTA, Instrumentos de evaluación sumativa), la que tiene el mayor peso porcentual: equivalente a un 60% que se obtiene del promedio de las calificaciones obtenidas en todas las asignaturas del último año escolar, según corresponda.

5. Como se ha venido comunicando a la comunidad educativa del país, las Pruebas Nacionales FARO, se aplicarán en el contexto de la emergencia nacional, provocada por la pandemia de la COVID-19, como está establecido por el Consejo Superior de Educación (CSE), en el Decreto Ejecutivo 42365-MEP del año 2020.

Las condiciones para la aplicación se llevarán a cabo según se establece en el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes.

EN TOTAL SON 10 LOS PUNTOS QUE SEÑALA EL MEP PERMITEN SU REALIZACIÓN, LOS PUEDE LEER TODOS AQUÍ : FARO MEP

Es decir, al establecer la reanudación de las lecciones presenciales en los centros educativos, se procede con la aplicación de las Pruebas Nacionales FARO, así como con todas las otras pruebas nacionales que administra la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad (DGEC).

Este medio había consultado al MEP por su posición respecto a las molestias percibidas en la opinión pública, principalmente por lo expresado por padres de familia y estudiantes en el propio Facebook de esta cartera.

Estos fueron algunos de los comentarios que dejaron:

«Yo personalmente como estudiante de undécimo año, no me siento preparada para hacer estas pruebas. Tuvimos no solo un año perdido sino (con este 2021) prácticamente 3 años donde nuestra educación no pudo ser completada de manera exitosa, espero que el Ministerio de Educación Publica recapacite sobre estas pruebas y si piensan en aplicarlas que al menos no sean determinantes en nuestras calificaciones ni en nuestra graduación de bachillerato/primaria», expresó una joven de apellido Alfaro.