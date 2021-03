Mayorga pide más compromiso de jugadores morados

Redacción – El exjugador del Monstruo, Benjamín «Mincho» Mayorga, asegura que quién es Christian Bolaños para decirle a él y a la afición que si siguen o no al Saprissa.

Mayorga le tiró con todo al volante morado de 36 años, que tras la caída de 1-2 ante Grecia, le dijo a los fanáticos que era bienvenidos si iban apoyar al equipo.

En caso de que no, Bolaños dijo que podían seguir criticando, lo cuál ha sido visto con malos ojos por el recordado futbolista del cuadro más ganador de Costa Rica.

Fiel a su estilo crítico, «Mincho» deja claro que siempre seguirá al Monstruo, pero no seguirá alcahueteando lo malo que hace la institución en el torneo nacional.

Es por ello, que Benjamín señala que Bolaños no es nadie para decirle a él y los seguidores al equipo morado lo que deben hacer ante el mal momento del equipo.

Benjamín Mayorga estuvo en el programa «Contra Golpe» de TD Más y asegura que seguirá diciendo la verdad de lo que piensa de la situación que vive el Monstruo.

«Los saprissista estamos tristes y frustrados, que si Bolaños dice que si queremos seguir los seguimos. ¿Quién es Bolaños para decirme si yo sigo a Saprissa? Yo siempre seguiré a Saprissa y lo que no seguiré es alcahueteando a Saprissa, sino diciendo la verdad y lo que yo pienso. Pero no Bolaños, tranquilo mae, yo no soy enemigo suyo», dijo Mayorga.

Para el referente de la historia morada, Saprissa tiene series deficiencias con los laterales, portería, volante de contención y línea de delanteros.

Es por ello, que Mayorga espera que el cuadro liderado por Roy Myers reivindique su camino en el torneo y así volver a cautivar a los seguidores erizos.