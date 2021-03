Can COVID-19 be detected through screaming? Dutch inventor Peter van Wees thinks he has discovered a new way to detect infections https://t.co/VhnmsmzEf9 pic.twitter.com/5riqcEL33B

Quick Breath Analyzer se encuentra en fase de pruebas

Redacción – Una nueva forma de detectar al Covid-19 empezaría a aplicarse próximamente en Holanda y otras partes del mundo. Se trata de una cabina donde el paciente grita o canta y, de esa forma, se confirma o descarta el SARS-CoV-2.

El inventor de Países Bajos, Peter van Wees, ideó la cabina Quick Breath Analyzer (Analizador rápido de respiración en español y QuBA por sus siglas en inglés).

Esta cuenta con un instrumento de medición que podría detectar si alguien tiene Covid-19, pero se encuentra en fase de pruebas.

Son pocos minutos los que se toma la cabina para analizar las partículas y dar el resultado negativo o positivo.

Algunas personas han sido partícipes de los experimentos y afirman que la experiencia es divertida e incluso liberadora de estrés.

Como parte de las pruebas, los participantes deben también hacerse el examen de PCR, como el que se realiza en Costa Rica.

Una vez dentro de la cabina, el o la paciente debe gritar durante 8-10 segundos.

El aire lanzado y las partículas de saliva son recogidas por el sistema de la cabina que las analiza para dar el resultado.

Posteriormente, la cabina es sometida a un estricto proceso de desinfección para eliminar las partículas contaminantes.