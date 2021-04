Díaz mostró su molestia por el trabajo del silbatero hondureño

Redacción – El defensor de La Liga, Junior Díaz, se queja del arbitraje ante Atlanta United y asegura que en el León se van con el sentimiento que si lo afectaron en el duelo.

La mala labor del árbitro hondureño, Said Martínez, en el duelo entre manudos y norteamericanos ha levantado roncha en las diferentes redes sociales.

Martínez fue protagonista con su silbato a lo largo del juego, ya que según el mismo zaguero erizo a lo largo del partido se dieron muchas jugadas, que generaron dudas.

La acción de la polémica se dio al minuto 48, cuando de forma inexplicable se señaló un penal a favor del Atlanta United, tras una supuesta mano de Salvatierra.

Pero luego de la repetición de la televisora que transmitió el juego se comprobó que el balón le da en el rostro al liguista y nunca da en la mano del lateral derecho erizo.

Ese mal señalamiento terminó en gol de Ezequiel Barco, que sobre 50 minutos le dio el 0-1 al cuadro norteamericano, que terminó golpeando al León y quitándole el invicto.

Ante lo sucedido, Junior afirma que la gente que estaba viendo el juego por televisión también pudo comprobarlo y en el campo de juego estaban claros que no era penal.

Pese a ello, el defensor del León de 37 años deja claro que en el plantel se van con el sin sabor de lo sucedido con el arbitraje, porque piensan que sí los afectaron.

«A nadie le gusta, uno quiere que sean circunstancias entre las cuáles sean situaciones reales que pasen en el juego y que realmente se toman decisiones de parte de los árbitros, pero si hubieron muchas jugadas con muchas dudas, la gente que está detrás del televisor lo pudo ver y si todavía genera dudas, imagínese.

Nosotros estábamos claros y seguros, de que tal vez no le había pegado en la mano y en algunas jugadas no se pitó de forma dudosa, bueno eso me compete a mí juzgarlo, pero si nos vamos con ese sentimiento que nos afectaron un poco«, dijo Díaz.

La Liga volvió a caer después de más de cuatro meses, lo que ha generado un mar de críticas de parte del liguismo, que está inconforme con el trabajo de su equipo.