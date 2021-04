Manudos corren para sacarle visa a cinco jugadores

Redacción – El presidente manudo, Fernando Ocampo, asegura que el Atlanta United no demostró ser superior al León en la ida de octavos de final de Concachampions.

Ocampo deja claro que La Liga perdió el primer round de la serie ante el cuadro de la MLS, debido que no tuvieron tranquilidad de hacer los chances que tuvieron.

Por ello, el jerarca erizo es optimista de cara a la vuelta en suelo norteamericano, debido que para él nunca se vio superado Alajuelense en el partido de ida.

Atlanta United sacó la tarea en el Morera Soto con un polémico penal de Ezequiel Barco, que aprovechó un garrafal error arbitral para darle ventaja al club de USA.

Fernando Campo dice que los balones no quisieron entrar a favor del León y por eso está con la ilusión intacta para el segundo round de la serie.

«El resultado no se da porque no tuvimos tranquilidad de hacer los goles, más allá de que no fue penal. La sensación es que la tuvimos y la tenemos en el partido del martes. Atlanta es un es equipo que no demostró ser superior a Alajuelense. Las bolas no quisieron entrar», dijo Fernando Ocampo.

Alajuelense tiene una avioneta lista para que Carlos Mora, Yurguín Román, Alonso Martínez, Miguel Ajú y Alex López viajen a otro país para tramitar sus visas a USA.

Estos jugadores cruzan los dedos para poder ver acción en la vuelta ante el Atlanta, que se realizará el próximo martes a las 4:00 de la tarde en suelo estadounidense.