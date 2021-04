Angulo desea dejar atrás malos ratos con el Monstruo

Redacción – El volante morado, Marvin Angulo, no esconde que en el Monstruo ya tiene mucho rato de no ganar, por lo que hasta él se siente raro por dicha situación.

Angulo es consciente de la mala racha que atormenta al Monstruo en el fútbol nacional, donde no ganan desde el 21 de febrero, sumando así siete juegos sin ganar.

Ese período de ya más de 40 días ha hecho que el camerino morado se mentalice en vencer sí o sí al Philadelphia Union de la MLS en Concachampions.

Los tibaseños buscaran sacar ventaja en la ida de los octavos de final del torneo regional, por lo que toman duelo ante los norteamericanos con mucha seriedad.

Para Angulo lo que deben hacer es revertir la situación que los aqueja, ya sea que jueguen veteranos o jóvenes, la mentalidad debe ser ganar cueste lo que cueste.

En el plantel liderado por Roy Myers están acostumbrados a siempre triunfar, por lo que el bache donde están varados los ha hecho sentirse raros a algunos jugadores.

Marvin Angulo avisa que ante el Philadelphia saldrán con todo en el Saprissa, con el fin de retomar confianza y golpear primero en la serie ante los estadounidenses.

«Siento que son rachas, que obviamente estén los líderes o los más experimentados, es un ambiente donde no se nos están dando las cosas, independientemente quién juegue, sea joven, viejo o que venga llegando. Lo que hay que hacer es tratar de revertir eso y que no se vaya más allá.

Llevamos tamaño rato de no ganar y hasta uno se siente raro de no ganar, porque uno está acostumbrado a venir el domingo o miércoles y ganar, eso es lo que está acostumbrado la afición. Así que uno mismo no se explica porque pasan las cosas, pero si sabemos que ante Philadelphia Union saldremos a ganar le toque a quien le toque.

El objetivo del camerino está bien claro, que es clasificar y pasar esta ronda, así lo demuestran las estadísticas de Saprissa, en los últimos torneos no hemos avanzado, nos ha tocado equipos mexicanos, que a la postre nos ha dejado fuera. Ante Philadelphía hay que salir ganar, que nos devuelva esa confianza para volver a ganar», dijo Angulo.

Saprissa vuelve a la competencia internacional, la cuál históricamente siempre les ha sentado bien, por eso saldrán inspirados al duelo de este miércoles 7 abril a las 4:00 pm.