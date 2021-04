Myers confía en la calidad de sus jugadores

Redacción – El técnico del Monstruo, Roy Myers, le hace un pedido especial a todo el saprissismo, donde solicita que tengan más paciencia de la que ya han tenido.

Myers asegura que los fanáticos deben ver la actitud de los jugadores, lo cuál es un principio que los ayudará a salir lo más rápido posible de esa dura situación.

Para el estratega del equipo más ganador del país en su plantel no hay apatía ni tampoco se ve a sus jugadores sin ganas, por lo que vaticina un futuro más positivo.

Por ello, Myers pide paciencia a los aficionados morados, que están furiosos por el mal momento de la institución, que no gana un partido desde el 21 de febrero.

En ese período han disputado siete partidos cosechando cinco empates y dos derrotas, lo que ha generado que el club morado ya tenga más de 40 días sin festejar.

El cambio generacional ha pasado la factura al Monstruo y por eso, el timonel alza la voz pidiendo paciencia para las promesas y que los morados no digan que son sin calidad.

Roy Myers habló en conferencia de prensa y solicita a los aficionados paciencia, ya que considera que los buenos resultados ya llegaran con este proceso del equipo.

«Yo les digo a los morados que vean la actitud y eso es un principio clave que la disposición está, que a partir de ahí estoy convencido que estaremos más cerca de salir de esta situación, contrario sería si hay apatía sino hay ideas y si los jugadores no corren dentro del terreno de juego, sería muy complicado.

Entonces le pido que tengan paciencia más de las que han tenido, porque hay objetivos también y en Saprissa hace un año se hizo cambios, se le rescindió el contrato a 12 profesional y se subió a 10 muchachos, que no piensen que esos muchachos deben jugar de una, los cambios nunca son abruptos, hay que tener un poco de paciencia.

No todos son como Manfred Ugalde, que salió y se quedó. Recuerdo a Christian Bolaños, que inició con 16 o 17 años no era titular hasta que se consolidó, al igual que Daniel Colindres que no era titular y fue hasta después. También David Guzmán, que no era titular porque habían otros jugadores.

Quiero recordarles a los aficionados, que no se dejen llevar porque ven hoy un producto terminado y se asustan. Por ahí, dicen que los muchachos no tienen condiciones, que tengan paciencia y crean en estos muchachos. No se obviar para nada el ganar, porque siempre Saprissa tiene que ganar, pero también hay otros objetivos y estamos trabajando en conjunto con la institución», dijo Roy Myers.

Los tibaseños están listos para enfrentar al Philadelphia Union en la ida de los octavos de final de la Concacaf, en un duelo que será este 7 de abril en La Cueva.