Redacción- Priscilla Chinchilla sobresale en Europa; anota y es elegida jugadora del partido de la jornada 12 de la Liga Premier Femenina de Escocia.

La delantera costarricense, Priscilla Chinchilla fue elegida como la mejor jugadora de su equipo gracias a la gran actuación en la fecha 12 vistiendo la camiseta del Glasgow City FC.

Desde su llegada a suelo europeo Chinchilla ha logrado brillar y hacer su propia historia como legionaria pues con la camiseta del cuadro del Glasgow City ha logrado llegar a su mejor nivel.

La atacante nacional, sumó su segundo gol consecutivo en la temporada lo cual la hizo destacar y ganarse el apoyo de la afición.

Pues esta fue la que la eligió para ser la merecedora del reconocimiento por su gran labor dentro del terreno de juego.

Ya que la nacional brilló con una gran anotación para que su escuadra abriera el marcador en el partido frente al Hearts.

La ex manuda espera continuar mejorando día con día para retribuir el gran apoyo recibido durante el tiempo que ha defendido la camiseta del club líder de la tabla en la Liga Premier de Escocia.

UTILITA PLAYER OF THE MATCH | PRISCILA CHINCHILLA

🔶 Your Utilita Player of the Match against Hearts is our first goalscorer, Priscila Chinchilla!@UtilitaEnergy | @UtilitaFootball pic.twitter.com/zSPKDjUFYQ

— Glasgow City FC (@GlasgowCityFC) April 25, 2021