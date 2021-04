Heimy, de 9 años, sueña con ser veterinaria

Lloró cada vez que se despidió de un perrito

Redacción – Heimy Morera Ramírez, una niña oriunda de San Carlos demostró su inmenso amor por los animales y su forma de ser tan desinteresada, al pedir de regalo de cumpleaños alimentar a los perritos sin hogar.

Su mamá, Lorena Ramírez, cuenta que, desde muy temprano, su hija alistó comida, agua y hasta galletas para compartir con los perritos que se iba a topar el 20 de abril, día de su cumpleaños número 9.

«Un día estábamos acostadas en el cuarto y me dijo que quería un regalo para su cumpleaños, y me dijo ‘mami quiero de regalo darle comidita y amor a los perritos de la calle’ y yo le dije ‘sí mi amor’. Estábamos sin carro, pero yo le dije ‘de que vamos, vamos'», comentó Ramírez a AMPrensa.com.

En una de las fotografías se observa a Heimy muy conmovida con uno de los perritos, a quien bautizó como «Blanquito» y se puso muy triste por ser de la calle y que posiblemente llevaba mucho tiempo pasando hambre.

«En la foto que ella sale llorando, ese perrito nos conmovió mucho. Él, donde nos vio, se escondió en el zacate, como que le dio miedo. Heimy lo llamaba y él llegó. Estaba muy flaquito y sucio. Todos los perritos le hacían un gesto de agradecimiento, la abrazaban y ella lloraba, pero con este perrito lloramos mucho. Nos conmovió al pensar que ella es tan pequeñita y que tenga esa ilusión por ayudar a los animales. Ese perrito se comió tres tacitas de comida», agregó.

La madre cuenta que habló con el papá de Heimy para comentarle el deseo de su hija y, de ser necesario, le iba a pedir el carro al abuelo de ella para poder hacerlo. Al final, todo se acomodó para poder darle ese regalo tan anhelado.

«El papá se compró un carrito antes del cumpleaños de ella para poder hacer ese sueño de repartir comidita a los perritos», comentó Ramírez.

Y es que su amor por los animales ha sido desde bebé y hasta la fecha, un sentimiento muy puro que alegra mucho a sus papás, quienes agradecen a Dios por tener una hija con un corazón tan noble y con la cualidad de amar a los animales.

«Yo me puse muy feliz con todos. Estaban muy sucios, pero no me importó. Blanquito me ensució, pero yo lo abrazaba y acariciaba, son súper lindos», comentó Heimy a AM Prensa.

Incluso Ramírez destaca que, cuando estaba más pequeña, estaban en Ciudad Quesada y un perrito se le acercó. Cuando ella le dijo que le podía ensuciar la ropa, Heimy le contestó «mami, es que el perrito me ama».

«Desde que tenía ocho meses, yo noté su amor por los animales. Yo le limpiaba la casa a una hermana mía y tenían un perro bóxer cruzado con un zaguatito. A ella no le daba miedo, en andadera iba y se lo tocaba, él se dejaba tocar y así fue como noté que ella tenía una preferencia por los perros, los ve hermosos a todos», comentó la mamá.

Heimy estuvo en compañía de sus papás y su amiguita Melissa durante todo el recorrido por Aguas Zarcas y La Palmera. Por las condiciones climáticas, no pudieron ir a La Fortuna y otras zonas, pero planean visitarlas muy pronto.

«Fue una experiencia muy linda, quedé encantada. Queremos volverlo a hacer. Nos sobró comida y vamos a ir hoy (miércoles) en la tarde. Heimy me dijo ‘mami es que los perritos ayer comieron y hoy no'», dijo.

Ramírez cuenta que su hija sueña con ser veterinaria y que ama a todos los animales, en especial a los perros, sin importar su tamaño, color de pelo o características.

«Cada vez que decía adiós, sus ojitos se llenaban de lágrimas y decía ‘me siento súper feliz de saber que hoy comieron'», agregó su mamá.

Tanto Heimy como sus papás esperan que esta historia motive a otras familias a salir a darles comida a los perritos sin hogar, así como cuidar a todos los animales y adoptar mascotas.

Quienes deseen unirse a este enorme gesto con la familia Morera Ramírez con donaciones de alimento y más, pueden contactar a Lorena, la mamá de Heimy, al 6269-7686.