El amigo del gol también cuestiona a la directiva caribeña

Redacción – El respetado ex-jugador nacional, Rolando Fonseca, cree que el fallo de Limón fue fichar a Esteban Alvarado pensando que serían campeones nacionales.

Fonseca no oculta que la Tromba del Caribe tiene un plantel con jugadores interesantes, pero no sabe cuando se le puede exigir más a un club tan desdibujado.

Limón FC ocupa la última posición del torneo con 21 puntos y está obligado a vencer al Herediano cueste lo que cueste para evitar jugar la liguilla del no descenso.

Pero esa faena está lejos que se consiga, debido que el club ha sido un desastre a lo largo del campeonato, donde han sido dirigidos por tres entrenadores distintos.

Luis Fernando Fallas, Ricardo Allen y Daniel Casas han comandado al club, que designó como su apagafuegos a Allen, que volverá al banquillo para la fecha 22.

Se le suma a que la institución tiene una planilla emocional, que en los últimos partidos no ha mostrado carácter y entrega, por lo que su ruta parece ser el descenso.

Pero Fonseca fue más allá y achaca que otro grave error de Limón fue fichar a Esteban Alvarado, pensando que serían campeones nacionales con su arribo al equipo.

Rolando Fonseca habló Teletica Deportes Radio para cuestionar con todo a Limón, a quiénes crítica ya que no entiende en que pensaban cuando llevaron a Alvarado.

«Limón tiene un equipo interesante y jugadores interesantes, pero cuando les vas a exigir más, porque puedes seguir quitando técnicos y los jugadores para cuando, cuando vas a tener una planilla que no sea tan emocional, porque hay partidos donde te bailan y hacen de todo, pero ante San Carlos no vi carácter y entrega.

Yo no quiero defender a Daniel Casas, porque no me toca defenderlo pero yo le digo que eso es comportamiento del jugador dentro de la cancha, eso es concentración de un jugador y que diga, que tiene que tener por si solo el compromiso. El físico de los centrales no se hacen respetar, entonces Limón puede seguir quitando técnicos.

Quiten todos los que quieran, ustedes administrativos pueden tomar las decisiones que quieran, pero si no tienen un rumbo o una estructura clara, si pensaron que contratando a Esteban Alvarado iban a ser campeones, yo no sé en que estaban pensando, porque tiene que hilar muchísimo más grande.

Las decisiones y contrataciones es para estar donde están, ahí están por méritos propios y no han hecho anda diferente. A mí me da lástima, porque hace pocos días anunciaron lo de la nueva iluminación del estadio Juan Gobán, pero para que para ir a jugar a segunda división, Limón tiene que reaccionar», afirmó Rolando Fonseca.

Limón incorporó figuras como Kurt Bernard, Fernando Patterson y hasta a un italiano con licencia UEFA para intentar no caer al abismo de la segunda división.