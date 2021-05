En poco tiempo ya es uno de los principales referente del equipo

Redacción- Jonathan Moya confiesa que en sus pocos meses de vivir en Corea del Sur ya le ofrecieron comer perro.

El delantero nacional atraviesa un gran momento en el país asiático, donde en poco tiempo se ha convertido en el máximo goleador del equipo.

Por lo que ha sido pieza clave para que el Anyang sea el líder solitario en la llamada K-League 2 con un total de 20 puntos tras 11 jornadas completadas.

Números que mantiene a la afición llena de ilusión por lograr el primer ascenso en la joven historia de la institución morada.

“El preparar físico me dijo que si algún día había probado el can, y yo le dije que si el “guau-guau”, le dije que espero nunca probarlo, pero él me dijo que aquí en Corea del Sur hay señores que están acostumbrados a comer perro, entonces yo le pregunté que si él ha comido perro y me dijo que sí, pero yo espero nunca comer perro”, apuntó el tico para Tigo Sports.

Moya se incorporó al Anyang a principios del presente año, luego de que La Liga y los surcoreanos llegaron a un acuerdo para un préstamo de un año.

Pese a que el atacante nacional fue fundamental en la obtención de la ansiada copa número 30 para el León en diciembre anterior.

No obstante, esa salida parece que ha favorecido al jugador de 29 años que ahora brilla en el balompié internacional.

Además de que se ha convertido en uno de los hombres de confianza para el técnico de la Selección Nacional, Ronald González, quien en las últimas convocatorias lo ha tomado en cuenta.