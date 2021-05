Redacción – El delantero nacional, Jonathan Moya, se viste de héroe en Corea del Sur; anota y guía al liderato de la K-League 2 al FC Anyang tras triunfo por 0-1.

Moya inició el compromiso desde el banco de suplentes, en un duelo que enfrentó a su escuadra ante el Jeonnam Dragons, uno de los clubes más fuertes de la categoría.

Sobre 25 minutos, Jonathan recibió la confianza de su técnico para entrar al terreno de juego, con la misión de darle más peso en ataque al FC Anyang.

La presencia del costarricense se hizo pesar, ya que con el resto de sus compañeros lograron llevar peligro al marco rival pero sin tener mayor fortuna.

Jeonnam Dragons no se quedó atrás y bombardeó el marco del FC Anyang, pero entre el arquero y la suerte no pudieron romper el 0-0 en el marcador.

🎥 HIGHLIGHTS | Jeonnam Dragons 0-1 FC Anyang

💜 Three points on the road for the Violets in Gwangyang.#KLeague | #K리그 | #JDFCvANY pic.twitter.com/hJqkOy7AJx

— K League (@kleague) May 1, 2021