Manudos son líderes con 46 puntos en 20 juegos disputados

Redacción – El lateral izquierdo del León, Yurguín Román, dice que sería espectacular que La Liga termine el torneo como campeones e invictos y así dejar una gran hazaña.

Román deja claro que no en el plantel liderado por Andrés Carevic no tendrían problemas de perder el invicto, debido que a lo largo de 20 juegos no conocen la derrota.

Ese sensacional nivel mostrado por Alajuelense los tiene líderes absolutos del certamen con 46 unidades, que los clasificó a semis desde hace varias semanas.

Para el veloz futbolista eriza, la idea de la institución es ojalá terminar el certamen de manera perfecta, como lo es levantar la copa 31 sin tener una sola caída.

Es por ello, que el plantel rojinegra toma cada partido y visitas a todos los estadios con mucha seriedad, con la intensión de mantener la ideología del León.

Yurguín Román afirma que nunca había estado en un grupo tan unido como La Liga, por lo que el parón del torneo los ayudará a volver más fuertes.

«Por ahí no es que habría problema a la hora de perderlo, porque sería espectacular terminar el torneo ojalá como campeones e invictos. No sé, si lo habrán hecho en algún momento, por ahí vemos cada partido con la seriedad del caso y queremos salir a ganar en todos los campos, así se ha visto en el torneo y no va ser la excepción en fases finales.

Esa es la ideología de La Liga siempre ha sido y no la vamos a cambiar por nada. Siento que ahora por el parón tenemos más tiempo para prepararnos y no es que por el parón nos vamos a poner tristes, si no que nos enfocamos en seguir fuertes. Como lo he dicho siempre, es el mejor equipo en el que he estado porque de verdad es una familia, el camerino es demasiado sano y se ve reflejado en los partidos», afirmó Román.

Los manudos volverán a la actividad el próximo lunes 10 de mayo a las 3:00 pm, cuando visiten a Sporting FC para efectuar el duelo pendiente de la fecha 21.