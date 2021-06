Martínez nunca olvidará su debut con La Sele

Redacción – Sin dudas que la actuación de Alonso Martínez ante México es digna de aplaudir, debido que a pesar de ser su debut con La Sele se mostró muy bien, todo gracias a la confianza que le dieron sus compañeros en la cancha.

Su primer juego con la camiseta tricolor quedara grabada en la memoria del habilidoso jugador de 22 años oriundo de Isla Chira, que demostró que la roja no le queda grande y más bien se le ve excelente gracias a su calidad.

Martínez no se mostró nervioso ni mucho menos y más bien, en el primer tiempo fue un dolor de cabeza para México, gracias a las combinaciones que realizó con Joel Campbell y Bryan Ruiz, que fueron consejeros del debutante con la Tricolor.

La velocidad, esfuerzo y garra fueron el sello impregnado por Martínez, que deja claro que saltó al duelo ante los mexicanos con el fin de aprovechar la oportunidad.

González confío en el futbolista de Alajuelense, que respondió con creces y destacó a lo largo de los 62 minutos que jugó ante México, que hincó a La Sele en penales por 5-4 tras un enorme 0-0 en los 90 minutos.

Medios mexicanos resaltaron el trabajo de Alonso, ya que lo catalogaron como el jugador más peligroso que mostró Costa Rica en los primeros 45 minutos, lo cuál refleja que su debut no fue en vano con el equipo de los ticos.

Aunque salió un triste por el resultado cosechado, Martínez sabe muy bien que hizo un buen trabajo, por lo que espera que le sigan dando minutos ya sea de titular o cambio.

Alonso Martínez habló tras la eliminación de La Sele y agradece a sus compañeros por la confianza que le dieron, la cuál fue vital en su oportunidad de mostrarse.

«Los compañeros me dieron la confianza, aprovechando la oportunidad que me dio el profe haciéndolo de la mejor manera y esperemos que el otro partido me la siga dando, si no entrar de cambio y hacerlo de la mejor manera.

Uno siempre aprovechar la oportunidad en cada partido con la selección, uno siempre quiere dar el máximo en cada partido y bueno, eso fue lo que hice. Aprovechando la oportunidad que me dio el profe y esperar que me siga dando la oportunidad para hacerlo de la mejor manera», afirmó Martínez.

La Sele se enfocará en ganar el tercer lugar en el Final Four de la Concacaf, cuando el próximo domingo 6 de junio enfrenten a Honduras a las 4:30 pm.