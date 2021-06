Redacción – No hay dudas que el haberse ido al FC Anyang de de Corea del Sur fue una gran decisión de Jonathan Moya, que ahora destaca con su calidad, la cuál lo llevó a estar en el equipo ideal y ser elegido como el MVP de la jornada 17.

Moya brilló este pasado fin de semana en la segunda división surcoreana, tras destaparse con un magistral doblete en el triunfo por 4-5 del Anyang ante Busan IPark.

Con un gol de cabeza al minuto 47 y un fabuloso «taquito» al minuto 65, el delantero ficha de Alajuelense pero a préstamo en suelo asiático dejó al país en alto.

🟣 Jonathan Moya heads the visitors back into lead minutes into the second half. 📺 Watch 𝗟𝗜𝗩𝗘: https://t.co/A2QSGWlehT #KLeague | #K리그 | #BUSvANY pic.twitter.com/2JYGfFXTpR

Esa actuación llevó al atacante de 28 años a ser elegido el jugador más valioso de la jornada, lo cuál habla muy bien como valoran la calidad de «Moyata».

Además, el ariete aparece en el once ideal junto a tres compañeros más, que también realizaron un soberbia actuación. Como si fuera poco, el FC Anyang fue elegido como el mejor de la jornada por la organización de la K-League 2.

Sin dudas, que Moya y su club sobresalen con luz propia en esta categoría de plata, la cuál lidera el equipo que viste de violeta con 29 puntos en 17 fechas.

En lo que va de la campaña, Jonathan registra un total de 1316 minutos en 16 partidos disputados, donde se ha dado el lujo de festejar 7 goles y 1 asistencia.

Sin dudas, que esos números reflejan que el delantero está pasando un gran momento en Corea del Sur, nación a la cuál poco a poco ve la mejor versión de «Moyata».

Además, el oriundo de Monteverde, Puntarenas, levanta la mano para volver a La Sele en la próxima Copa Oro. Ahora todo quedará en manos de Luis Fernando Suárez, técnico cafetero, que tome la decisión de convocar al ariete.

⚽️ 65’ GOAL | Busan IPark 3-3 FC Anyang

😲 It's level again! And it's Jonathan Moya once more with quite the finish!

📺 Watch 𝗟𝗜𝗩𝗘: https://t.co/A2QSGWlehT#KLeague | #K리그 | #BUSvANY pic.twitter.com/vCjW4arB40

— K League (@kleague) June 20, 2021