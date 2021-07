Núñez no tiene ni un mes en suelo griego

Redacción – A penas el 22 de junio fue presentado en el PAS Lamia FC de la primera división de Grecia, pero ya Christopher Núñez buscaría volver a Costa Rica por aparente mal de patria, que lo tendrían viviendo momentos difíciles.

Maynor Solano, periodista de Deportes Repretel, reveló que el canterano brumoso no está feliz en suelo helénico y por ello, busca desvincularse del equipo con el que firmó por período de dos años.

Núñez ya se habría puesto en contacto con la Asociación de Futbolistas Profesionales de Costa Rica (ASOJUPRO) con el fin de que le den asesoramiento para buscar una salida del cuadro europeo, en el cuál ni siquiera ha debutado.

La complicada adaptación que ha tenido ha sido uno de los factores que no tienen feliz al volante de 24 años, que no se ha logrado adaptar al idioma griego, cultura y estilo de vida con el que viven en esta país ubicado en el sureste del viejo continente.

Ante esa situación, el agente del futbolista estaría tratando de convencer a Christopher para que no deje ir la oportunidad que tiene en suelo griego.

Incluso, ya le habrían dicho a Núñez que pronto llegarían un argentino y un brasileño al PAS Lamia, con el fin de que sepa que tendrá compañeros con los que puede hablar.

Actualmente, en el Lamia hablan castellano los españoles Pitti y Ángel Martínez, además del boliviano Danny Bejarano, que han sido claves en las primeras semanas de Núñez en suelo helénico, pero al parecer no ha sido suficiente.

Lea también: Daniel Arreola da a conocer al liguismo como se encuentra de su lesión

Christopher estaría firme en su decisión de no continuar en Grecia, por lo que los próximos días serán vitales para saber si el futbolista nacional sigue o no, por lo que la Asojupro cumplirá un rol importante en la novel del volante.

En caso de que el Núñez logre su salida del PAS Lamia, Saprissa y Herediano estarían muy interesados en hacerse de sus servicios, por lo que en estas instituciones seguirán atentos todo este proceso que enfrentará el volante formado en Cartaginés.