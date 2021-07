Redacción- El conjunto de Dinamarca se impuso 1-2 ante el combinado de República Checa en un juego donde ambos equipos dieron lo mejor de sí para buscar el boleto a semifinales.

Las selecciones de República Checa y Dinamarca se enfrentaron en el juego de cuartos de final en busca de lograr la hazaña y clasificarse a las semifinales de la Eurocopa 2020.

Dinamarca fue el encargado de controlar las opciones y poner las emociones en el partido, mostrando una gran elaboración de jugadas en la ofensiva.

Cuando se cronometraba los cinco minutos de juego, el volante Thomas Delaney adelantó 0-1 a Dinamarca gracias a un certero cabezazo imposible para el guardameta checo.

República Checa intentó reaccionar en el partido e ir al frente en busca de lograr emparejar los cartones, sin embargo, la zaga danés estuvo atenta para impedir que el balón se colara en la portería de Kasper Schmeichel.

Con el transcurrir del enfrentamiento los futbolistas checos fueron tomando mayor protagonismo en el partido, poniendo en aprietos a la zona defensiva de Dinamarca.

Sin embargo, cuando mejor jugaba República Checa, Kasper Dolberg remató con la derecha desde el centro del área tras recibir un espectacular centro de Joakim Maehle y colocar de esta manera el 0-2 en el marcador.

