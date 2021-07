Actualmente disputa por un lugar como titular en el León

Redacción- El joven centro delantero de La Liga, Jurgens Montenegro, tiene muy claro lo que quiere lograr en su carrera como futbolista, por lo que confiesa no beber alcohol.

Debido a que el atacante considera que eso lo puede terminar desviando hacia una vida de más fiestas que le compliquen alcanzar sus sueños.

Además, el oriundo de Fray Casiano de Puntarenas afirma que muy joven probó el alcohol y no le gustó, por lo que nunca le dio importancia.

Mientras que en su propia familia también logró ver de cerca los daños que puede generar tomar en exceso y no quería caer en la misma situación.

“Yo tenía como diez u once años cuando probé eso, pero gracias a Dios era el momento de probarlo, no me gustó entonces lo dejé y no le di más importancia, de muy joven probé el alcohol, pero no me gustó, yo veía en mi papá un ejemplo entonces traté de no copiar eso y hasta la fecha no tomo nada ni voy a fiestas porque sé lo que quiero y dónde quiero llegar”.

“Siempre trato de alejarme de la fiesta porque ahí viene el alcohol y todo eso, eso no es lo mío, yo quiero otras cosas, quiero tener una familia, quiero estar estable, eso es lo que yo valoro”, expresó el puntarenense para ESPN Costa Rica.

Montenegro trabaja fuerte para ganarse un puesto en la titularidad de La Liga para el Apertura 2021 en donde deberá competir ante Marcel Hernández y Johan Venegas.

Quienes protagonizaron la dupla ofensiva del León en el pasado campeonato y generando que el número 7 de los erizos fuera relegado al banquillo.

Aunque también se maneja la posibilidad de que logré salir del equipo, puesto que semana atrás se rumoreo sobre el interés de clubes de la MLS en sus servicios.