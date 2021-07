Redacción- Niña costarricense de ocho años clasifica al Campeonato Mundial de U.S Kids Golf 2021.

Costa Rica tendrá una gran representación en la competencia más reconocida e importante de golf para niños, el Campeonato Mundial de U.S Kids Golf, ya que Larissa Wheelless de ocho años, logró clasificar y posicionarse como una de las mejores golfistas junior en el mundo.

Wheelless quien vive en Miami, comenzó a practicar golf con su papá a los cuatro años y desde entonces se ha dedicado a su formación como golfista, participando en torneos locales y regionales de U.S Kids Golf, hasta lograr este gran sueño de ser parte del campeonato mundial, que se realizará en Pinehurst, Carolina del Norte del 29 al 31 de julio.

“Me siento muy feliz y emocionada por clasificar al Campeonato Mundial de U.S Kids Golf 2021, estoy muy orgullosa de representar a Costa Rica, espero poder entrar al top 25 y ganar, para dejar al país muy en alto.

Este deporte me ha hecho muy disciplinada, yo le quiero decir a las niñas que luchemos por nuestros sueños, que practiquemos mucho y que nos divirtamos en el deporte que escojamos. Mi sueño es ganar una beca deportiva y jugar en el Protour del LPGA”, explicó la golfista costarricense Larissa Wheelless.

Es importante mencionar que la joven golfista participará en la categoría de ocho años junto con 75 niñas más de todo el mundo.

Larissa entrena cinco veces a la semana en Jim McLean Golf School, una de las mejores escuelas de golf de Florida y participa en constantes juegos y fogueos en torneos como el South Florida PGA Junior, Gold Coast Junior Golf y los locales de U.S Kids Golf, además compite en el U.S Kids Miami Local Tour, que termina el 20 de julio y el pasado 11 de julio clasificó al sub-regional de Drive Chip and Putt, que se llevará a cabo el próximo 29 de agosto.

“Estamos muy orgullosos y felices por esta clasificación de Larissa al Campeonato Mundial de U.S Kids Golf 2021. Verla entrenar desde muy pequeña, esforzarse, ser ordenada y disciplinada también con el estudio, todo por lograr este gran sueño que teníamos como familia.

Este deporte nos ha unido más, disfrutamos tiempo en familia a tener mayor contacto con la naturaleza. Además, el golf le ayuda a Larissa a tener mejor concentración, a cuidar su salud física y a socializar con otros niños. Esperamos lograr una medalla o trofeo para Costa Rica en este importante campeonato mundial”, mencionó Paola Ramírez, madre de Larissa.

Larissa además de ser golfista, también practica wakeboarding, tennis, esquí y motocross. Cuando tenía 1 año y 7 meses esquió por primera vez en un Cable Park, en el antiguo Nitro City en Panamá, junto con el wakeboarder y atleta de Red Bull, Parks Bonifay. Mientras que, en motocross, su padrino es Travis Pastrana, reconocido atleta de motocross y ganador de medallas de oro en los X- Games.