Limón no pierde la fe de salvar la categoría

Redacción – En la Tromba del Caribe no se rinden y su presidente, Celso Gamboa, deja claro que no son pendejos y por eso irán hasta el final, con el fin de buscar la ansiada salvación que tanto anhelan los directivos y aficionados verdiblancos.

La llegada del empresario a la directiva y como patrocinador del equipo, la institución dejó en el olvido los grandes desordenes administrativos del pasado.

Aunque llegada de Gamboa causó revuelo en las redes sociales, el directivo hizo bien las cosas en su puesto, pero sus declaraciones siempre han causado polémica.

Fiel a ese estilo hizo otro episodio que ha generado polémica, luego de dar una declaraciones en Limón Hoy, que entrevistó a Gamboa para hablar del presente del club.

En el conjunto caribeño no tiran la toalla todavía y se aferran a la apelación ante la Fedefútbol para intentar salvar la categoría por la vía legal.

Incluso, en la institución catalogaron de inexplicables las decisiones tomadas por el Consejo Director de la Unafut, que ratificó el descenso verdiblanco a segunda.

Ante ello, Limón está con un ojo en la resolución de su nueva apelación y con otro están preparándose para el inicio de la categoría de plata en las próximas semanas.

La institución realizó diferentes visorias en diferentes sitios de la provincia, con el fin de unir futbolistas a su proyecto, el cuál cuenta con jugadores aptos para la Liga de Ascenso, la cuál el jerarca cataloga como más cara que la primera por los costos que hay.

En caso que la Fedefútbol no le de la razón, la Tromba del Caribe valoraría elevar el caso a la FIFA, pero todo no quedó ahí, ya que Gamboa señala que en su institución no son pendejos y por eso irán hasta el final.

«En Limón no somos pendejos, vamos a ir hasta el final y de eso nos caracterizamos, pero de momento no nos han dado la razón, seguiremos peleando pero mientras tanto, el equipo no puede dejar de competir y si nos corresponde mientras tanto en la segunda división y luego se da un cambio, pues lo haremos y nos ajustaremos a eso, pero de momento los jugadores que tenemos es para un plantel de segunda, los salarios que vamos a pagar si es que logramos ajustarnos al presupuesto va ser con salarios de segunda división y Limón es un equipo de segunda ahorita», dijo Gamboa a Limón Hoy.

Los alegatos realizados por el equipo comandado por Ricardo Allen no han avanzado, a pesar que en el club señalan que señalaron todas las anomalías que transcurrieron a lo largo del Clausura 2021, que terminó sepultando a Limón en segunda.

La caída al infierno del descenso generó una fuga de jugadores de la institución, ya que muchos buscaron nuevos rumbos en otros clubes de primera y hasta de la misma segunda. Uno de los pocos que se quedó fue Alexander «La Rata» Espinoza.

Vídeo cortesía de Limón Hoy: