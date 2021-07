Redacción – ¡Debe estar en La Sele! ese es el clamor de muchos costarricenses sobre Elías Aguilar, que dio magnifica asistencia en triunfo del Incheon United por 1-0 ante el FC Seoul en acción de la K-League 1 en Corea del Sur.

Los lineamientos sanitarios vigentes en la nación asiática imposibilitaron a Elías asistir al Final Four y la Copa Oro, debido que si salía de suelo surcoreano en su vuelta debía guardar 15 días de aislamiento, lo cuál frenó su convocatoria.

Pese a esa situación con al La Sele, el oriundo del cantón de Barva fue titular como es costumbre, donde vio como su equipo sumó una importante victoria teniendo al costarricense como punto alto en la cancha.

Ese enorme talento de Elías salió a relucir desde el inicio, gracias a que el formado en Herediano empezó a orquestar las principales jugadas de peligro de su club.

⚽️ 26' GOAL | FC Seoul 0-1 Incheon United

🇲🇪 Stefan Mugoša gives Incheon the lead in the Gyeongin Derby with a composed finish.

📺 Watch 𝗟𝗜𝗩𝗘: https://t.co/A2QSGWlehT#KLeague | #K리그 | #SEOvINC pic.twitter.com/RB6SnJ36lI

— K League (@kleague) July 14, 2021