Brumosos suman 4 derrotas en el torneo

Redacción – Para Geiner Segura, entrenador brumoso, afirma que en el Cartaginés tiene la misma presión, que los otros técnicos de equipos grandes del fútbol nacional.

Segura dice que si está abajo tiene presión y si están en zona de clasificación también, por lo que deja las excusas de lado tras la caída de 2-0 ante Herediano.

Es por ello, que el «Fantasma» afirma que generalmente evalúa el juego como tal, por lo que las derrotas le preocupan, debido que el club brumoso ha sido inconstante.

Incluso, ante esa irregularidad muchos fanáticos brumosos han criticado con todo a Segura, que es sabe muy bien que el fútbol es injusto y por eso, se enfoca en continuar trabajando arduamente con la misión de levantar el nivel del Cartaginés.

Geiner Segura habló en conferencia de prensa y afirma que está dando la cara ante el mal momento del club, por lo que promete que su equipo será más fino en cancha.

«En el Cartaginés y cualquier otro equipo grande hay presión, si estás abajo hay presión y sino estás en zona de clasificación también hay presión, el resultado en números no es el que queremos, trabajamos para tener otro resultado que al que tenemos ahorita, pero generalmente evaluamos mucho el juego como tal.

Hay situaciones en las cuáles tendríamos que tener la certeza y eficacia para matar los partidos, en este caso no la hemos tenido y si hablamos de la parte futbolística, lo que equipo desarrolla creo que se ven cosas muy buenas e inclusive hoy de visita, pero el resultado no se da, entonces tenemos que buscar el resultado lo más pronto posible.

Cuando me senté a este banquillo, dije que no pondría excusas y estoy dando la cara, estoy aceptando que Cartaginés está en una posición donde no queríamos estar pero también tengo que ser claro que el equipo hace un gran esfuerzo y no se está viendo el resultado, no sé, si es de merecer pero ya sabemos que el fútbol es como la vida, injusto. Yo creo que debemos estar más finos pero si hay una idea clara», afirmó Segura.

Las críticas hacia el Cartaginés han aumentado, debido que le ganaron a La Liga y Saprissa, mientras que contra Herediano perdieron, por lo que muchos creen que los brumosos solo se preparan especialmente cuando ven la camiseta morada o rojinegra.