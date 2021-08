Jewison Bennette es otra novedad de La Sele

Redacción – Kenneth Vargas y Fernán Faerrón son las sorpresas de Suárez en la nómina de La Sele para el inicio de la octagonal rumbo al Mundial de Catar 2022.

El delantero de 19 años de Municipal Grecia y el defensor de 21 años de Alajuelense, son los jugadores que sorprendieron en la lista de 28 jugadores dada a conocer por el timonel patrio para el inicio de la eliminatoria.

Costa Rica medirá fuerzas de visita contra Panamá el 2 de septiembre y recibirá en el Estadio Nacional a México el 5 de septiembre y Jamaica el 8 de septiembre.

Estos tres duelos exigirán al máximo a la Tricolor, que contará en la nómina con hombres de gran rodaje como Keylor Navas, Bryan Ruiz, Pipo González, Óscar Duarte, Bryan Oviedo, Joel Campbell y Celso Borges, que saben como jugar una eliminatoria.

Pero sin dudas, que sumado a otros hombres de experiencia sobresalen Vargas y Faerrón, que han brillado con luz propia en el presente torneo de Apertura 2021.

En el caso de Kenneth contabiliza 503 minutos en 7 partidos disputados, donde ya suma dos goles. Además, Fernán registra un gol en 255 minutos a lo largo de 3 partidos.

Luis Fernando Suárez se refirió a los llamados de estos dos jóvenes, a los cuáles le fascinaron por su enorme calidad mostrada con sus clubes en primera división.

«Cada vez que llamó a alguien es porque de verdad me gusta su fútbol y veo que hay cosas buenas, en el caso de Kenneth Vargas no solo es un centro delantero, sino que a veces te juega por los costados y te juega bien, veo que hay gente muy interesante y me gusta mucho ese equipo de Grecia, hay dos o tres muchachos que hay que mirarlos bien, he estado viendo todos los encuentros y no solo los grandes, hay chicos que valen la pena darle su oportunidad.

Faerrón juega bien al fútbol y me gusta, hay una cierta sensibilidad y en su momento lo vi, me gustó y después estuve averiguando cosas sobre él, en las cuáles lo veo como un jugador que tiene futuro y puede dar cosas importantes, después cuando uno le ve cosas, pues lógicamente averigua y también uno piensa a preguntar y cotejar, pues en ese sentido uno tiene que buscar las colaboraciones de toda la gente», afirmó Suárez.

Entre los grandes ausentes destacan Luis Díaz, Alonso Martínez, Allan Cruz y Elías Aguilar, que quedaron fuera por decisión propia de Luis Fernando Suárez.