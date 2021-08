Concursantes tendrán puestos de hidratación y asistencia a los largo del trayecto

Redacción- Este fin de semana se llevará a cabo en la provincia de Guanacaste el primer evento de ciclismo de montaña exclusivo para mujeres.

Mismo que será organizado por Kivelix Trophy, encabezado por la atleta costarricense Katherine Herrera, quien justamente practica dicha disciplina.

Durante el próximo sábado 28 y domingo 29 del presente mes un gran grupo de mujeres tendrán la experiencia de competir en el calor pampero.

Precisamente en las cercanías del Volcán Rincón de la Vieja, dentro de la propiedad que pertenece al Hotel Hacienda Guachipelín.

«Es de mis lugares favoritos para andar en mountain bike, realmente se presta, es bastante bonito, como yo me enfoco en que este evento sea realmente accesible para todas las que participen y no solo accesible, si no que todas las que vayan terminen con una buena sensación, con un entusiasmo de que lograron hacerlo, completar un evento que de cierta forma accesible pero también exigente, sea bonito, se disfrute, tengan al final una gran experiencia», expresó la ciclista.

La competencia constará de dos etapas, una cada día, aunque las personas no están obligadas a participar en ambas.

Aunque los dos recorridos se efectuarán en la misma propiedad, hay una pequeña variación entre ambos.

Puesto que la que se encuentra programada para el sábado es de 21 kilómetros, mientras que para el día domingo solo serán 19 km.

«Son recorridos diferentes, un día se hace por un lado y al otro día por el otro sector, en realidad en distancia es poca la diferencia, lo que sí tratamos es usar todas las instalaciones para que puedan conocer todos los senderos y partes de la propiedad y disfrutar de todos los recorridos que hay», añadió Herrera.

El banderazo de inicio se realizará al ser las 7:30 a.m. los dos días y se dará un periodo de cinco minutos entre las distintas categorías.

La premiadas se determinarán según la tabla general individual de cada división, mismas que se les brindará un reconocimiento en económico un jersey de campeona para el primer lugar.