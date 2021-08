Redacción. Un video publicado esta mañana desde un avión de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica capturó desde el interior del ojo del huracán Ida.

El huracán tocó tierra cerca de Port Fourchon, Louisiana, como un huracán de categoría 4 extremadamente peligroso con vientos de 241 km/h, según el Centro Nacional de Huracanes.

La marejada ciclónica catastrófica y los vientos con fuerza de huracán [se están] moviendo hacia la costa”, dice el NHC, lo que significa que lo peor del clima comienza a manifestarse cerca de la costa sureste de Louisiana.

El centro del huracán Ida debería tocar tierra en el sureste de Louisiana en las próximas dos horas, y el centro hará su paso más cercano a Nueva Orleans más tarde esta noche.

“Ida es un huracán de categoría 4 extremadamente peligroso en la escala de vientos de huracanes de Saffir-Simpson. Aún es posible un leve fortalecimiento adicional antes de que Ida se mueva a tierra a lo largo de la costa de Louisiana”, agregó el NHC.

El pronóstico actualizado es que la tormenta tendrá vientos de hasta 241 km/h al tocar tierra, pero independientemente de la categoría, seguirá siendo muy impactante.

Los vientos con fuerza de huracán se extienden hasta 80 kilómetros desde el centro de Ida y los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta 251 kilómetros hacia afuera. Una ráfaga de viento reciente de una estación meteorológica elevada en Southwest Pass ha medido una ráfaga de viento de 194 km/h.

Stunning video taken from inside the eye of #Ida this morning by the NESDIS Ocean Winds Research team during a flight on the @NOAA_HurrHunter P3 aircraft @NOAASatellites pic.twitter.com/sjt970Yeiq

