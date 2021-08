Blanco vive un gran momento con el Monstruo

Redacción – El lateral derecho del Monstruo, Ricardo Blanco, no pierde la fe de ser convocado a La Sele para el inicio de la octagonal rumbo a Catar 2022 y afirma que si lo llaman irá con la mejor ilusión, ya que para él es un sueño.

Blanco atraviesa un gran momento con la camiseta del Saprissa, donde goza de regularidad gracias a su notable nivel en la cancha, gracias a que siempre da el 200% en cada entrenamiento y partido con los morados.

Para el futbolista de 29 años, su buen desempeño lo exige a seguir mejorando y deja claro que siempre se mantiene un perfil bajo, con el fin de mantener los pies en la tierra.

Ese pensamiento habla bien del lateral morado, que tiene como misión mantenerse mucho tiempo en el Monstruo, por lo que intentar trabajar siempre con humildad.

En el triunfo por 4-0 del Saprissa ante Jicaral, Ricardo se dio el lujo de anotar un gol y cumplir con un fantástico trabajo, que no es casualidad debido que desde el inicio del certamen se ha mantenido bastante constante.

Es por ello, que Blanco espera ser llamado por Luis Fernando Suárez este jueves 26 de agosto, donde será entregada la convocatoria para el inicio de la octagonal.

La lesión en el codo sufrida por Cristian Gamboa en VFL Bochum de la Bundesliga de Alemania le daría la posibilidad al lateral morado para estar en la lista y por eso, revela que tiene mucha ilusión por estar en la nómina de la Tricolor.

«Siempre quiero trabajar al máximo en los entrenamientos y trabajo en silencio, trato de ser un profesional y sé cuál es mi rol, sé cuáles son mis fortalezas y mis debilidades, lo importante es ser un jugador constante y me gusta ser perfil bajo, en momentos de crisis mantenerme igual y en momentos que lo quieren tirar a uno para arriba mantenerme igual, esto es fútbol y es cambiante, lo importante es estar tranquilo.

Mientras yo entregue el 200% en cada entrenamiento y cada partido me voy a sentir tranquilo, no es fácil mantenerse en Saprissa, porque es una institución donde te exigen mucho y es lo que trato de hacer con mucha humildad y siempre con los pies en la tierra.

Hay mucha ilusión y para nadie es un secreto, pero mi trabajo es esforzarse al máximo y rendir en la cancha, hasta ahí y ya la toma de las decisiones uno ya no se mete en eso, si me llaman a La Sele iré con la mejor ilusión, es un sueño y como digo perfil bajo, todavía no ha llegado la lista de La Sele y sobretodo ya pensando en el Clásico, queremos ganarlo para seguir en el liderato del torneo», afirmó Blanco a Teletica Radio.

En la convocatoria de la Tricolor ya tienen campo fijo jugadores como Jurguens Montenegro, Manfred Ugalde, Mayron George, Elías Aguilar y Jonathan Moya.