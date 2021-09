Catalina está muy ilusionado con el CAR morado

Redacción – El gerente deportivo del Monstruo, Ángel Luis Catalina, saca pecho y cataloga Centro de Alto Rendimiento (CAR) del Saprissa como un proyecto precioso y con un entorno muy agradable para potenciar a los jóvenes del club.

En el Monstruo trabajan arduamente para unirse a Alajuelense y Olimpia de Honduras como los clubes que cuentan con su propio CAR en el área centroamericana.

Los morados todavía no tienen una fecha fija para dar a conocer más detalles de la primera fase de este novedoso proyecto, que estará ubicado en el cantón de Curridabat.

Se espera que en esta primera etapa se presenten residencias para ligas menores, oficinas, clínica y canchas propias para el Monstruo, en un proyecto edificado en una hacienda de varias hectáreas ubicada a unos 10 kilómetros de La Cueva.

Ahí estaría la nueva sede del Monstruo, la cuál ha tenido algunos retrasos por las fuertes lluvias que han afectado al país en las últimas semanas.

Para el directivo tibaseño, este CAR cuenta con un entorno favorable para el crecimiento y desarrollo de los nuevos valores morados. Incluso, afirma que las visorias que han hecho en Limón y Guanacaste han ayudado al club a conseguir nuevos talentos.

Ángel Catalina conversó con el programa 120 minutos de Radio Monumental y afirma que agregar el centro de entrenamiento a la institución los va hacer más fuertes.

«No puedo hablar de una fecha fija, porque al final yo me he dado cuenta que acá llueve bastante y eso condiciona un poco la velocidad de las construcciones, pero hay un proyecto precioso en un entorno muy agradable y está todo muy pensado, las canchas, los edificios para que nuestros deportistas tengan un entorno muy favorable para su crecimiento y se desarrollo, yo confío que eso sea un plus más.

Estamos dando pasos al área metodológica, preparación física y estamos incorporando más técnicos a cada cuerpo técnico de las divisiones menores, se están realizando visorias y estamos acercándonos a todos los puntos del país, ya están viniendo chicos de Limón y Guanacaste al equipo, eso unido a un Centro de Alto Rendimiento puede ser un impulso importante a un cantera ya prolífica.

Ya se sabe que Saprissa es el equipo que más jugadores crea y se hace a esa marca, ese valor tan grande que tiene esta institución le vamos añadiendo más ingredientes y le damos el punto del centro de entrenamiento, pues seguramente va ser muy importante y nos va hacer más fuerte de lo que ya somos», afirmó Ángel Catalina.

La afición del equipo más ganador del país está a la expectativa para conocer más detalles del nuevo CAR de la institución con 36 títulos nacionales en sus vitrinas.