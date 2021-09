Redacción. La diputada de Liberación Nacional, Paola Valladares y Pablo Heriberto Abarca, de la Unidad Social Cristiana, ganaron un recurso de amparo interpuesto ante la Sala Constitucional y ahora el Gobierno deberá darles las entradas y salidas de Casa Presidencial para seguir investigando el Caso Cochinilla.

«Desde que empezó la investigación se hizo la petición que posee todo ciudadano y el derecho de acceso a la información administrativa y no se entregó la misma de manera certificada ni tampoco se brindó el detalle de lo solicitado, no existiendo justificación suficiente para no atender de manera correcta la solicitud de los diputados se tomó la decisión de presentar el recurso de amparo», destacó Valladares.

Desde la Comisión, dijo, estamos sumamente preocupados al ver este actuar desde Casa Presidencial orientadas a entorpecer las funciones del legislativo, ya sea negando la información o con declaraciones temerarias desmeritando el trabajo responsable de la misma.