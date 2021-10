La emisión del certificado tarda en promedio 10 días hábiles.

Redacción- Las autoridades manifiestan que garantizarán la seguridad en el código QR del certificado de vacunación COVID-19 que emite Salud.

Diferentes intitutiones gubernamentales señalan que bajo los nuevos parámetros, que se adaptan a los aplicados por la Unión Europea, el código QR actualizado únicamente podrá ser validado a través de la app gratuita que se pondrá a disposición del público para dicho fin a partir de noviembre.

Esto llegará a fortalecer y agilizar la verificación del estado de vacunación COVID-19 por medios digitales o impresos, los cuales no tendrán riesgos de falsificación y al no necesitar conexión de internet para su lectura no existiría la posibilidad de abrir ninguna dirección de internet.

Este año el CSIRT-CR envió una alerta técnica, la cual se adjunta, a toda la red de contactos de TI y enlaces de ciberseguridad de las instituciones públicas del país, otros poderes del estado, entre ellos el Poder Judicial, también la Cámara de Comercio, a la Cámara de Tecnologías de la Información (CAMTIC), al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), a la Cámara de Infocomunicación y Tecnología (INFOCOM) y a la Cámara Costarricense de Restaurantes y Afines entre otros, sobre suplantaciones a través de los Códigos QR llamado Qrishing, donde se recomienda no acceder a enlaces desconocidos y, en este caso incluye no escanear QR desconocidos.

Sin embargo, hacen el llamado que el código QR del certificado de vacunación COVID-19 que emite Salud es totalmente seguro y respaldado por las instituciones antes mencionadas.

Desde el anuncio del miércoles, ya más de 80 mil personas han solicitado su certificado de vacunación de una manera segura.

Recuerde que, a partir del 8 de noviembre, para actualizar el certificado al nuevo QR las personas que ya lo recibieron solo deben de ingresar nuevamente al link enviado a su correo electrónico ( https://usuarios. ministeriodesalud.go.cr/ ), y colocar el pin asignado, de esta forma su certificado de vacunación se actualizará con los nuevos estándares de seguridad.