Redacción- Cristian Gamboa volvió a disputar un juego tras estar varias jornadas fuera por lesión, regresando de la mejor manera para ayudar a su equipo a dejarse la victoria 0-1 en la visita al Greuther Furth.

El lateral derecho costarricense volvió a los terrenos de juegos tras la lesión sufrida en uno de sus codos, que lo alejó de los juegos durante seis jornadas.

Gamboa se ha ganado un lugar indiscutible en el equipo gracias a su esfuerzo y compromiso vistiendo la camiseta del VFL Bochum, por lo que para esta jornada fue parte del once inicial.

El juego estuvo carente de emociones, con dos equipos que estaban obligados a puntuar de tres pues son los coleros de la tabla, razón que hacía pensar que el partido iba a mostrar planteamientos en busca de la victoria.

Incluso, el futbolista costarricense no logró destacar por su banda y sus apariciones en el enfrentamiento ante el Greuther Furth fueron escasas.

Pese a ello, las pocas opciones de gol en el partido fueron ocasionadas por el Bochum, sin embargo, ninguna se convirtió en verdadero peligro para la escuadra rival.

Half-time at the Ronhof. No goals so far. #SGFBOC #meinVfL pic.twitter.com/JolrCQMfrC

Por lo que para la segunda mitad el técnico del conjunto celeste realizó cambios en su planteamiento, en busca de lograr sumar los tres puntos que lo hicieran escalar posiciones en la tabla.

Pero el cuadro local no estaba dispuesto a ceder puntos en su casa, por lo que intentaron sorprender a Gamboa y compañía con disparos de larga distancia.

Lo cual ocasionó inconformidad en el plantel del costarricense, pues estaban siendo opacados por los locales en un juego donde el resultado no era lo que esperaban, por lo que el estratega realizó variantes en su formación.

58’: Fürth started the second half stronger. Riemann has also received a yellow card, wasn’t too happy about that..

0-0 #SGFBOC pic.twitter.com/cBjvuGUZ4H

