Redacción – El lateral derecho nacional, Cristian Gamboa, sufrió con el VFL Bochum amarga derrota de 2-1 ante el Borussia Mönchengladbach en la Bundesliga de Alemania.

Gamboa fue titular y desde los primeros minutos tuvo que emplearse a fondo en labores defensivas con sus compañeros, ya que el Gladbach salió inspirado a la cancha.

Sobre 12 minutos apareció el francés Alassane Pléa con una gran definición para poner el 1-0 a favor de los «Potros» en el Estadio Borussia Park.

Las desatenciones del Bochum fueron aprovechadas por el equipo local, que al minuto 40 puso el 2-0 a su favor con un tanto obra del alemán Jonas Hofmann.

Thomas Reis, técnico del Bochum, sacó de la cancha a Gamboa al minuto 46, con el fin de buscar meterse más de lleno en el partido. El tico cumplió con un aceptable papel.

La escuadra del costarricense cambió su sistema de juego y se fue con todo en la etapa complementaria y fue hasta el minuto 85, que encontraron el descuesto de 2-1 con un gol de Danny Blum, que venció a Jan Sommer para inspirar a sus compañeros.

Well that was nervier than we had hoped for… 😰

But it's three points at home for the Foals! 🐎💚#DieFohlen #BMGBOC 2-1 pic.twitter.com/Epj0wujqzm

— Gladbach (@borussia_en) October 31, 2021