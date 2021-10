En los últimos dos encuentros ante La Liga y Saprissa se han quedado con un jugador menos dentro del campo

Redacción- El gerente general del Herediano, Jafet Soto, externó su molestia contra el arbitraje y las constantes expulsiones que sufre su equipo.

Debido a que la noche de ayer sábado registraron una nueva cartulina roja en su contra durante el encuentro que tuvieron frente a La Liga y que terminó con empate a cero goles.

Situación que dejó a los florenses con un jugador menos dentro del campo desde el minuto 12 del primer tiempo.

Cuando el mexicano Diego González fue sancionado por el réferi principal con la tarjeta roja por un fuerte golpe que le propicio a su colega, el lateral derecho de La Liga José Andrés Salvatierra.

«La expulsión es expulsión, no hay quite. Pero no puede ser tan fácil para el Herediano, una roja, una amarilla. Para nosotros una roja es facilísima. Pero para los otros equipos no se mide igual», expresó el polémico funcionario del Team.

No obstante, pese a que reconoce que la expulsión hacia el defensor azteca está bien efectuada, sí criticó las constantes tarjetas que reciben los jugadores del cuadro rojiamarillo.

Puesto que hasta el momento los florenses han contabilizado seis expulsiones en lo que va del Apertura 2021.

«No hay ninguna duda y ya le dije a Jeaustin Campos que practiquemos con 10 jugadores de ahora en adelante, obviamente le vamos a mejorar porque tiene que pensar más. Vamos a seguir jugando con 10, porque esto es increíble. El arbitraje estuvo bueno, pero lo que quiero decir es que tenemos que acostumbrarnos a ganar con 10 jugadores. Las tarjetas son facilísimas para el Herediano, una roja es facilísima y una amarilla es como meterse a robar con tenis dirían por ahí», añadió Soto.

Herediano es el actual líder del campeonato al contabilizar 31 puntos luego de 16 partidos completados.

Además de que atraviesan un gran racha a nivel colectivo, puesto que contabilizan siete jornadas consecutivas sin caer derrotados.