Desde principios de año se rumoreaba sobre una posible relación entre Hoffman y Ulate

Redacción- Desde el pasado 27 de octubre, cuando el programa De Boca en Boca subió un video exponiendo el WhatsApp de Hoffmann donde se pudo apreciar una conversación con la bella maquillista Majo Ulate, las redes sociales estallaron y comenzaron a crear muchos rumores.

Hoffmann dio una entrevista para Teletica.com, en la cual, afirmó que él tiene derecho de rehacer su vida y actualmente se encuentra muy feliz.

«Si yo estoy con alguien o voy a ir a comer a un restaurante, o voy a ir a pasear, no tengo por qué decirle al mundo entero dónde estoy o con quién estoy, yo decido qué compartir y qué no compartir… No es mi obligación comunicar con quién, cuándo y dónde estoy, yo comunico también lo que yo quiera comunicar o cuento lo que quiero contar», dijo Hoffmann para Teletica.com

Además, no negó que si hablaba con Ulate y que eso lo ha reconocido en distintas ocasiones.

De hace varias semanas, Ulate y Hoffmann han mostrado su relación poco a poco, subiendo fotos y videos en los mismos lugares, pero no aclaraban si estaban juntos o no.

Se debe resaltar que desde enero de este año Ericka Morera y Mauricio Hoffmann confirmaron la separación en sus redes y es por esto que de momento el rubio prefiere no seguir refiriéndose al tema de la maquillaste, debido a que está pasando por un proceso legal con la periodista.