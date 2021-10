Redacción- El pasado mes de julio salió a la luz el nuevo cómic «Superman: Son of Kal-El», creado por Tom Taylor. El cual se basa en la vida del hijo de Lois Lane y Clark Kent, Jonathan «Jon» Kent, este será el nuevo Superman que luchará contra el cambió climático y tendrá una relación amorosa con un amigo.

El guionista y creador, Tom Taylor, expresó unas palabras sobre el nuevo Superman a The New York Times.

«La idea de remplazar a Clark Kent con otro salvador blanco y heterosexual se antojaba como una oportunidad perdida. Siempre he dicho que todo el mundo necesita héroes y que merecen reconocerse a sí mismos en sus héroes. Para mucha gente, que el superhéroe más fuerte de los cómics salga del clóset es increíblemente poderoso”, dijo Taylor

Just like his father before him, Jon Kent has fallen for a reporter 💙 Learn more about the story to come in SUPERMAN: SON OF KAL-EL #5: https://t.co/bUQAsos68o #DCPride pic.twitter.com/wfQPc3CEVD

— Superman (@DCSuperman) October 11, 2021