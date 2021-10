El día de ayer a Kianny le quitaron el bulto benigno que tenía en el seno

Redacción- ¡Gracias a Dios! fueron las palabras de alivio y optimismo que dio la hermosa presentadora Glenda Peraza, tras la eliminación de bulto benigno que tenía su hija en el seno.

«Hoy le quitaron la pelotita del seno a mi valiente al amor de mi vida. Esta experiencia nos ha dejado tantas enseñanzas pero sobretodo un despertar de convivencia de vivir a lo máximo, intensamente, con todas las ganas, con AGRADECIMIENTO, con amor al prójimo y entre nosotros, más te amo de los que habían, más ganas de gastar cada cupón de vida, día a día, de abrazar, de amar, vivir y dejar vivir, empatía, sororidad, empatía, respeto, inclusión, amor y más amor..» fueron unas de las palabras que escribió Peraza en su publicación de Instagram

El pasado 20 de octubre, la querida presentadora subió un video a su cuenta oficial de Instagram, donde se expresó con sus 328 mil seguidores, sobre la situación que estaba viviendo su familia, específicamente su hija Kianny Berry Peraza de tan solo 18 años, que le habían encontrado una pelotita en el seno.

«La doctora no tenía cita hasta que la logré. Nos dio cita para que le hiciera un ultrasonido común y corriente a mi hija, la doctora la empieza a revisar y dice: «no, esta pelotita es alarmante. Es bastante grande y tiene que verla un oncólogo. Seguro él le va a mandar una referencia para hacerle una biopsia», cuando la doctora lo dijo yo sentí que todo se me bajó. No puedo explicarles lo que yo sentí como madre» expresó Peraza en su video de Instagram

Además, Peraza afirmó que a el mismo oncólogo que le sacó «las pelotitas» de las mamas también revisó a su hija.

«Venimos de la cinta con el oncólogo, que por cierto me sacó a mí las dos pelotitas de las mamas en el Calderón Guardia hace 10 años» dijo Peraza

En el video, Peraza, afirmó la angustia que vivió esperando los resultados de la biopsia de su hija, que por dicha, habían salido negativos para Cancer de Mama, y era totalmente benigno.

El día de ayer a Kianny le lograron quitar ese bulto en el seno, quedando completamente libre de un posible Cancer de Mama.