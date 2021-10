Redacción – Para el atacante oriundo del cantón de Monteverde, Jonathan Moya festejar un nuevo gol en el FC Anyang de Corea del Sur es especial, debido que llegará inspirado a La Sele de cara a la continuidad de la octagonal este mes de octubre.

Moya fue titular en el empate de 1-1 de su club ante el Jeonnam Dragons en la fecha 32 de la K-League 2 surcoreana, que ha visto como el ex-manudo ha brillado.

Como ha sido costumbre, Jonathan fue protagonista en el compromiso, gracias a su gran capacidad goleadora y talento innato, que le ha ayudado a darse a respetar en Asia.

El tico sacó a relucir su olfato goleador, luego de que su compañero Tae-Jun Park realizará un fantástico centro raso, que vio como «Moyata» llegó a cerrar con broche de oro la acción para poner el 1-0 momentáneo al minuto 34.

⚽️ 34’ GOAL | FC Anyang 1-0 Jeonnam Dragons

🇨🇷 Jonathan Moya celebrates his latest national team call-up with the opener tonight!

📺 Watch 𝗟𝗜𝗩𝗘: https://t.co/A2QSGWlehT#KLeague | #K리그 | #ANYvJDFC pic.twitter.com/JcAvs5CnCs

— K League (@kleague) October 2, 2021